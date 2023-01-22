Погранполиция Молдавии сообщила о закрытии всех КПП на границе с Украиной

Все контрольно-пропускные пункты на молдавско-украинской границе временно не работают из-за сбоев компьютеров со стороны Украины. Об этом рассказали в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

«Пограничная полиция сообщает, что все пункты пропуска на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за сбоев работы компьютеров с базой данных в Государственной пограничной службе Украины»,— говорится в сообщении ведомства, которое приводит «РИА Новости».

На молдавско-украинской границе работают 35 КПП. Еще 21 пункт расположен на границе Украины и непризнанным Приднестровьем: их работа была приостановлена в феврале по решению украинских властей.

16 января погранполиция Молдавии сообщала, что только за неделю в их страну прибыли 35 тыс. украинских беженцев. По данным ООН, Молдавия занимает пятое место среди граничащих с Украиной стран по числу прибывших беженцев с начала военной операции в феврале 2022 года. В эту страну прибыло 750 тыс. украинцев. Больше всего украинских беженцев выехало в Польшу (9 млн).

Подробнее о том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина