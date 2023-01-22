Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Погранполиция Молдавии сообщила о закрытии всех КПП на границе с Украиной

Все контрольно-пропускные пункты на молдавско-украинской границе временно не работают из-за сбоев компьютеров со стороны Украины. Об этом рассказали в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

«Пограничная полиция сообщает, что все пункты пропуска на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за сбоев работы компьютеров с базой данных в Государственной пограничной службе Украины»,— говорится в сообщении ведомства, которое приводит «РИА Новости».

На молдавско-украинской границе работают 35 КПП. Еще 21 пункт расположен на границе Украины и непризнанным Приднестровьем: их работа была приостановлена в феврале по решению украинских властей.

16 января погранполиция Молдавии сообщала, что только за неделю в их страну прибыли 35 тыс. украинских беженцев. По данным ООН, Молдавия занимает пятое место среди граничащих с Украиной стран по числу прибывших беженцев с начала военной операции в феврале 2022 года. В эту страну прибыло 750 тыс. украинцев. Больше всего украинских беженцев выехало в Польшу (9 млн).

Подробнее о том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...