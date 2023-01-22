Welt: число ходатайств об убежище в ЕС в 2022 году выросло почти вполовину

В 2022 году в странах Евросоюза почти вполовину выросло число ходатайств о предоставлении убежища. Об этом сообщила немецкая газета Welt со ссылкой на закрытый документ Еврокомиссии.

Во всех странах ЕС за прошлый год было подано 923 тыс. прошений об убежище: это на 46,5% больше, нежели в 2021 году. Больше всего прошений с 2016 года было подано в Германии — 226 тыс. Чаще всего убежище в Германии запрашивают граждане Сирии (каждый третий), затем — беженцы из Афганистана (17%), Турции (10%), Ирака (6,7%).

На втором месте после Германии Франция — 154 тыс. Затем идут Испания (116 тыс.), Австрия (108 тыс.), Латвия (662), Словакия (544) и Венгрия (46). В Австрии был зафиксирован наибольший прирост числа соискателей убежища: он увеличился почти втрое с 2021 года.

По данным ООН от 5 января, число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала российской военной операции, достигло 7 915 287 человек.

Анастасия Ларина