Bloomberg: поставки редкоземельных металлов из Китая через Россию могут угрожать производству оружия в ЕС

Самым незащищенным звеном в производстве оружия для поставок на Украину являются поставки редкоземельных металлов из Китая через Россию, сообщил Bloomberg. По информации издания, объем перевозки китайских редкоземельных металлов по российским железным дорогам вырос более чем в два раза за девять месяцев 2022 года.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Евросоюза, за девять месяцев 2022 года объем китайских редкоземельных металлов, перевезенных через Россию, составил 36 тыс. т, что более чем в два раза больше чем за аналогичный период 2021 года. В сентябре 2022 года стоимость этих металлов выросла до $408 млн, что почти на 4/5 больше показателя сентября 2021 года.

По подсчетам Bloomberg, Китай поставляет в ЕС около 90% редкоземельных металлов. При этом поставки этих металлов через Россию — самый быстрый способ их перевозки из Китая в ЕС. У альтернативных транспортных коридоров ограниченная пропускная способность, они также менее оборудованы и не могут покрыть необходимые объемы перевозок полностью.

По ожиданиям издания, в случае блокировки перевозок со стороны Москвы европейские импортеры будут вынуждены увеличить расходы на логистику. Также аналитики агентства считают, что европейские экономики могут серьезно пострадать, если их доступ к редкоземельным металлам будет затруднен. При этом в ЕС считают, что на данный момент возможных угроз для перевозок через Россию нет, так как это не подпадает под санкции.

Редкоземельные металлы — группа элементов, которая состоит из скандия, иттрия и лантаноидов (церия, празеодима, неодима, прометия, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия и лютеция). Их применяют в радиоэлектронике, атомной технике, приборостроении, машиностроении, металлургии и химической промышленности. Россия и Китай управляют почти двумя третями существующих рудников, отмечает Bloomberg.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС на 98% зависит от Китая в вопросе зеленых технологий, в том числе в сфере поставок редкоземельных элементов, но намерен преодолеть эту «монополию».

Олеся Павленко