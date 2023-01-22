Украинская прокуратура сообщила подробности дела задержанного замминистра инфраструктуры

Украинские правоохранительные органы задержали заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и «других членов организованной преступной группы». По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), неназванные лица причастны к получению взятки в размере $400 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Лозинский

Фото: Социальные сети Василия Лозинского Василий Лозинский

Фото: Социальные сети Василия Лозинского

«Летом 2022 года кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением. Однако в рамках следствия выяснилось, что ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств»,— говорится в Telegram САП.

Уточняется, что в преступную группу входили чиновники и предприниматели, которые находились в сговоре. Бизнесмены обязались передать должностным лицам 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью работ по восстановлению объектов. Следователи предварительно классифицируют действия заместителя министра по 191-й статье УК Украины (злоупотребление служебным положением, присвоение чужого имущества).

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что заместитель министра инфраструктуры Украины Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Министерство подтвердило факт задержания в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Андрей Сапожников