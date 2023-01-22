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В Туве нашли заблудившихся в тайге сборщиков кедрового ореха

Спасатели на снегоходах обнаружили в тайге мужчину и двух женщин, которые 19 января вышли на сбор кедровых орехов и заблудились. Об их исчезновении сообщили родственники.

По данным МЧС России, в поисковой операции принимали участие бойцы пожарной охраны, родственники пропавших и спасатели тувинского поисково-спасательного отряда.

«Спасателям на снегоходах удалось быстро обнаружить людей. Всех доставили к месту сбора и напоили горячим чаем. Правильным решением при выходе в тайгу было предупредить своих родственников», – отметили в МЧС.

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Илья Николаев

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