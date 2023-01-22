В ЮАР надеются, что военные учения с Россией и Китаем станут ежегодными

Посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявил, что страна надеется, что военно-морские учения с Россией и Китаем будут проходить каждый год. Ранее страны сообщили о планах провести военные учения на юге Африки с 17 по 27 февраля.

«Учения продолжаются... Это трехсторонние учения, призванные продемонстрировать возможности трех государств на военно-морском поприще»,— сказал Мзувукиле Макетука «РИА Новости».

«Главное, что учения состоятся. Реакцию других стран мы воспринимаем как часть демократического процесса, невозможно помешать третьей стороне критиковать факт проведения учений»,— добавил он.

Господин Макетука дополнил, что учения — ежегодный процесс. По его словам, «есть все шансы», что учения проведут в 2024 году.

Ранее Россия, Китай и ЮАР объявили о планах провести учения Exercise MOSI в акватории на юге Африки. В Минобороны ЮАР поясняли, что они пройдут рядом с городами Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал. Там также сообщали, что с российской стороны будут участвовать два боевых корабля. В крупнейшей Демократической партии ЮАР выступали против учений. Там считают, что совместные с Россией маневры могут негативно повлиять на отношения ЮАР с западными странами.

Олеся Павленко