Рабочая группа по вопросам военной операции рассмотрит жалобу военного из-за зарплаты 9,5 тыс. рублей

Рабочая группа по вопросам военной операции рассмотрит жалобу военнослужащего. Он утверждает, что получает 9,5 тыс. руб. в качестве заработной платы. Об этом сообщил замруководителя рабочей группы и заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.

По данным агентства, ранее в интернете распространилось видео, на котором находящийся в зоне боевых действий военный говорит, что выплаты для мобилизованных проводят не в полной мере. По его словам, его зарплата составляет 9,5 тыс. руб. Ссылку на видео «РИА Новости» не приводит.

«Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности»,— сказал Шолбан Кара-оол «РИА Новости».

Как поясняли в Минобороны, размер зарплаты зависит от звания военного. Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко говорил, что минимальный размер выплат — 195 тыс. руб., такую зарплату, например, может получить рядовой на должности мотострелка.

О том, что происходит на 333-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».