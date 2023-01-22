На участке трассы Тюмень—Омск открыли движение по четырем полосам

На участке с 42 по 74 км федеральной автодороги Тюмень—Омск в Ялуторовском районе открыли движение транспорта по отремонтированной полосе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. Теперь движение осуществляется по четырем полосам в двух направлениях с разделительным ограждением. Скорость движения на новом участке трассы — 90 км/час.

На выезде из поселка Беркут (58 км трассы) установлен временный светофор, который будет действовать до окончания строительства разворотной петли. В связи этим на участке с 61 по 63 км скорость ограничена до 50 км/час.

На участке новой дороги инспекторы ДПС информируют об изменениях в организации движения, а в местах выезда из населенных пунктов — о запрете движения налево при выезде на трассу. Ранее на 45-м километре трассы Тюмень-Омск в Ялуторовском районе произошло ДТП, в результате которого погибла мать с трехмесячным ребенком.

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Диана Сунагатуллина