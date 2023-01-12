На трассе Тюмень—Омск восстановили движение после смертельного ДТП

ГИБДД по Тюменской области сообщили о восстановлении движения по трассе Тюмень—Омск в Ялуторовском районе, где сегодня столкнулись Kia Sportage и Toyota Vitz, в результате чего погибла мать с трехмесячной, по уточненной информации, дочкой. Последствия ДТП ликвидированы.

Напомним, за рулем автомобиля Toyota была 30-летняя женщина, с которой ехали ее малолетние дети. Младенец перевозился в детской автолюльке, которую во время удара выбросило из автомобиля, второй ребенок, мальчик возраста около трех лет, перевозился в бустере.

Мать скончалась на месте происшествия, ее ребенок возраста около шести месяцев скончался по дороге в больницу. Второго ребенка отправляли в лечебное учреждение.

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Диана Сунагатуллина