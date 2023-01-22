Выплаты от Российского Красного Креста получили 66 тыс. беженцев из Украины и Донбасса

С июня 2022 года сумма выплат от Российского Красного Креста (РКК) беженцам из Украины и Донбасса составила почти 186 млн руб. Прямые выплаты получили более 66 тыс. человек. Об этом сообщил глава РКК Павел Савчук.

«Выплаты получили более 66 тыс. человек, оказавшиеся в Воронежской, Калужской, Курской, Белгородской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Тульской, Владимирской областях, а также в Москве», — сказал Павел Савчук в интервью «Известиям».

Павел Савчук дополнил, что еще 91 тыс. человек получили ваучерную помощь от РКК. По его словам, беженцы в Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях получили 8,7 тыс. ваучеров на покупку одежды, 52. тыс. — в аптеки, 31 тыс. — в продуктовые магазины. Господин Савчук напомнил, что ваучеры в первую очерель выдаются семьям с детьми до семи лет и с детьми с ограниченными возможностями до 18 лет, а также пенсионерам.

«География выдачи ваучеров достаточно широкая — почти 20 регионов. В 2023 году планируется расширить их число до 32»,— сказал он.

Павел Савчук также сообщил, что за помощью в РКК обратились более 640 тыс. беженцев с 18 февраля 2022 года. При этом, по его словам, в 2014-2015 годах в РКК обращались около 400 тыс. человек.

«В этом году большинство беженцев и переселенцев, почти 62%, нуждались в гуманитарной помощи: предметах гигиены и первой необходимости, одежде, продуктах и многом другом»,— добавил он.

По информации ТАСС, с февраля 2022 года по январь 2023 года на территорию России прибыло более 1,5 млн беженцев из Украины и Донбасса. Размер материальной помощи для них составил более 12 млрд руб.

Олеся Павленко