Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЮАР планирует пригласить Путина и других президентов стран БРИКС на саммит в августе

Южно-Африканская Республика направит приглашение на саммит БРИКС президентам всех стран, которые входят в организацию. Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что на саммите будут ждать в том числе и президента РФ Владимира Путина.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. К блоку намерены присоединиться Аргентина и Иран.

«Все президенты будут приглашены, это стандартная практика. <...> Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он.— "Ъ"), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его»,— сказал Мзувукиле Макетука «РИА Новости».

Саммит БРИКС состоится в августе в ЮАР. Точное место еще не определено. Мероприятие может пройти в одном из крупнейших городов страны — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.

О возможном расширении БРИКС — в колонке обозревателя «Ъ» Сергея Строканя «Как пишется БРИКС?».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...