ЮАР планирует пригласить Путина и других президентов стран БРИКС на саммит в августе

Южно-Африканская Республика направит приглашение на саммит БРИКС президентам всех стран, которые входят в организацию. Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что на саммите будут ждать в том числе и президента РФ Владимира Путина.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. К блоку намерены присоединиться Аргентина и Иран.

«Все президенты будут приглашены, это стандартная практика. <...> Теперь от Путина и Кремля будет зависеть (приедет ли он.— "Ъ"), но мы обязательно направим ему приглашение и будем ждать его»,— сказал Мзувукиле Макетука «РИА Новости».

Саммит БРИКС состоится в августе в ЮАР. Точное место еще не определено. Мероприятие может пройти в одном из крупнейших городов страны — Йоханнесбурге, Кейптауне, Дурбане или Претории.

О возможном расширении БРИКС — в колонке обозревателя «Ъ» Сергея Строканя «Как пишется БРИКС?».

Леонид Уварчев