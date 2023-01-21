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Коммерсантъ FM
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Рестораны отмечают китайский Новый год

Что предлагают столичные заведения для встречи Праздника весны

Московские рестораны планируют заработать на китайский Новый год. Некоторые заведения даже подготовили специальные тематические программы с анимацией и барабанными шоу. Стоимость билета, куда входит сет из нескольких блюд, доходит до 10 тыс. руб. на человека.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В сравнении с 2022 годом популярность таких предложений выросла, сообщили “Ъ FM” представители ресторанного бизнеса:

Диана Поздеева PR-менеджер ресторана «Новиков»: «Чтобы полностью погрузить гостей в атмосферу торжества, под аккомпанемент барабанного шоу Taiko, гостям предложат сет-меню в азиатском стиле с блюдами из трюфелей, свежих ягод от шеф-повара Алексея Арбузова.

Разделы в меню будут названы в честь картин художницы Востока, представленных в галерее "Триумф" Юнген Чон. Картины "Короткая ночь", "Падающий полдень", "Память о ноябре". И соответствующая часть сета. Стоимость мероприятия — 10 тыс. руб. В предложение входит меню из четырех блюд в сопровождении саке и белого вина. Брони поступают каждый день, и мы планируем собрать полный зал».

Александр Ким, директор ресторана «Китайская грамота» в Барвихе: «Традиционно украшаем ресторан китайскими бумажными фонарями. У нас разработано специальное новогоднее меню. В эти две недели ожидаем максимальные нагрузки. Будет выступление китайского новогоднего дракона. Анимация, китайский танец будет только 22 января, в воскресенье. Никакого депозита с гостей не берем, просто нужно заранее позаботиться о заказе столика. Наши клиенты приходят большими компаниями, любят у нас отмечать Новый год. Средний счет — порядка 2,5 тыс. руб. на человека».

Анастасия Чернова, бренд-менеджер ресторана «Турандот»:«4-5 февраля планируем отмечать Новый год в формате праздничного бранча. Наш флорентийский дворик будет украшен китайскими фонарями, гостей ждет танец дракона. Из блюд китайской кухни обязательно приготовим димсамы, утку по-пекински. Стоимость бранча с алкоголем составит 7, 75 тыс. руб., без алкоголя — 6,9 тыс. руб. на персону. Детский бранч — 2,7 тыс. руб. Гранд бранч — 12, 9 тыс. руб. на человека. Китайский Новый год пользуется большой популярностью, зал заполняется на 100%».

Помимо ресторанов, отпраздновать год черного водяного кролика предлагают театры и другие культурные площадки. Так, по данным «Яндекс Афиши», в топ самых популярных вошел концерт электронной музыки Chinese Syndicate в клубе «Газгольдер», а также спектакль «Китайские сказки круглый год» в Московском драматическом театре «Человек». Цены на разные представления варьируются от 1,5тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Параллельно в Москве будут проходить более аутентичные культурные события, говорит основатель платформы «Серый Мокко», объединяющей носителей китайского языка в России, Фан Фэй: «Лучше сходить на настоящее китайское мероприятие в посольстве Китая в России, от Китайского культурного центра, с 21 до 25 января в гостинице Soluxe Hotel, будет проходить китайская новогодняя ярмарка.

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Там будут представлены и традиционные закуски, уникальные товары, потому что у нас действительно есть традиция во время китайского Нового года ходить на ярмарки. Есть еще Галерея восточной живописи в Москве, у них 22 января будет лекция как раз про китайский год кролика. В галерее уже сейчас идет выставка супругов-художников, картины которых посвящены кроликам. В Консерватории Чайковского проходит концерт именно в честь китайского Нового года, но билетов на него уже нет».

Также с 21 января фестиваль, посвященный китайскому Новому году, проходит на ВДНХ. В программе выставка «Терракотовая армия». Запланированы и мастер-классы, в том числе по оригами, китайской живописи и каллиграфии. На ВДНХ также появились артисты в национальных костюмах с драконом.

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Анна Маргулис

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