В Подмосковье батарея С-300 отработала защиту военных объектов от атак с воздуха

Минобороны России сообщило, что в Подмосковье прошла тренировка по отражению атак на важные военные и административные объекты. В тренировке участвовала батарея зенитно-ракетных комплексов С-300.

«В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты»,— говорится в сообщении Минобороны.

Батарея состоит из двух-трех огневых взводов. Во взвод входит от двух до восьми орудий.

В тренировке было задействовано более 150 военных и свыше 30 единиц техники. Военные отражали нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. «При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет»,— говорится в сообщении ведомства.

16 января на аэродромах Дона и Кубани начались плановые тренировки с участием истребителей Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщиков Су-34. Су-30СМ, Су-27 выполняли фигуры высшего пилотажа в бою с условным противником.

Анастасия Ларина