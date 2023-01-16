В Ростовской области пройдут тренировки военной авиации

На аэродромах Дона и Кубани летчики российских ВВС и ПВО приступили к плановым тренировкам, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В небе над регионами появятся истребители Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщики Су-34.

Сообщается, что летчики тренируются в составе смешанных оперативно-тактических групп. Истребители прикрывают бомбардировщики при выполнении учебного бомбометания. Также Су-30СМ, Су-27 выполняют фигуры высшего пилотажа в бою с условным противником.

Отрабатывается посадка судов на условно поврежденные взлетно-посадочные полосы, а также ведение боевых действий в условиях применения химического оружия.

Конкретные даты проведения учений не сообщаются.

Анастасия Назарова