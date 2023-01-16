Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области пройдут тренировки военной авиации

На аэродромах Дона и Кубани летчики российских ВВС и ПВО приступили к плановым тренировкам, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В небе над регионами появятся истребители Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщики Су-34.

Сообщается, что летчики тренируются в составе смешанных оперативно-тактических групп. Истребители прикрывают бомбардировщики при выполнении учебного бомбометания. Также Су-30СМ, Су-27 выполняют фигуры высшего пилотажа в бою с условным противником.

Отрабатывается посадка судов на условно поврежденные взлетно-посадочные полосы, а также ведение боевых действий в условиях применения химического оружия.

Конкретные даты проведения учений не сообщаются.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...