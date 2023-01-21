Профессор Гарварда спрогнозировал высокий рост бедности в России из-за санкций

Профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф считает, что из-за санкций Россию ждет «невероятная бедность по сравнению с тем, к чему привыкли русские». Он не исключил, что в будущем Россия станет похожа на «гигантский Иран» или Северную Корею.

«Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия»,— заявил господин Рогофф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом Кеннет Рогофф полагает, что западные страны должны думать о продлении санкций. «Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. И я думаю, Южная Африка — это самый драматичный пример. Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции»,— сказал он.

В марте опрос экономистов ЦБ прогнозировал падение ВВП на 8%. Всемирный банк прогнозировал падение ВВП России на 11,2% в 2022 году, Европейский банк реконструкции и развития — падение ВВП на 10% в 2022-м и нулевой рост в 2023-м. Однако, по данным Росстата, в третьем квартале ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении, во втором — на 4,1%.

Глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что санкции в отношении России покажут свою эффективность в долгосрочной перспективе. Он призывал Европу к «стратегическому терпению».

Анастасия Ларина