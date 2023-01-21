Депутат Госдумы Дмитрий Гусев назвал условием возвращения мобилизованных победу в спецоперации

Член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации, первый замруководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев сообщил, что мобилизованные граждане будут находиться в Вооруженных Силах РФ до окончания военной спецоперации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Гусев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дмитрий Гусев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Главное условие для возвращения мобилизованных домой — это победа. Второе — это приказ верховного главнокомандующего. Вот и все условия. Насколько я понимаю, они пробудут в рядах вооруженных сил до конца спецоперации»,— сказал господин Гусев в беседе с Ura.ru.

Он отметил, что для мобилизованных предусмотрена ротация и в вооруженных силах «не делят мобилизованных и контрактников». «Там должна быть сменяемость. Они служат так же, как и обычные войска. И солдатам, и офицерам надо отдыхать»,— заявил депутат.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении. Указа об этом подписано не было.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек