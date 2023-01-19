Боец ЧВК «Вагнер» из Югры погиб в ходе военной спецоперации на Украине

Во время специальной военной операции погиб рядовой из Пыть-Яха 27-летний Валентин Кобзарь. Об этом сообщили на странице властей Ханты-Мансийского автономного округа во «ВКонтакте». В прошлом году он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и скончался во время боев по освобождению Артемовска в ДНР. Югорчанин был похоронен с воинскими почестями.

Валентин Кобзарь родился в Пыть-Яхе, окончил среднюю школу №1. В 2010 году он переехал в Тюмень, где учился и работал. В Югре у погибшего остались родители, а в Тюмени – двое детей.

Ранее при освобождении Артемовска погиб еще один югорчанин ¬– 40-летний уроженец Урая Александр Глызин. Он также служил в ЧВК «Вагнер».

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