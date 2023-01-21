Суд заключил под стражу жителя Кубани, подозреваемого в убийстве мачехи

В отношении 42-летнего жителя станицы Воронежской Усть-Лабинского района, подозреваемого в убийстве мачехи, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина задушил 72-летнюю женщину и попытался скрыть следы преступления, устроив пожар. Пожарных вызвали соседи, заметившие огонь. Тело погибшей нашли спасатели после устранения горения. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

По данным «КП-Кубань», мужчина часто выпивал и скандалил со своей семьей, ранее имел судимость за приобретение и хранение наркотиков. После смерти отца подозреваемый часто ссорился с мачехой и винил ее в гибели родителя. При этом соседи сообщили изданию, что супруги жили мирно на протяжении долгих лет.

Анастасия Донскова

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