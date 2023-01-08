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Коммерсантъ FM
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Два населенных пункта в Курской области остались без света после обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного поселка Теткино Глушковского района.

По данным главы региона, зафиксировано не менее десяти прилетов, пострадавших и повреждений в жилом секторе нет. Однако из-за обстрела нарушено энергоснабжение Теткино и соседнего села Попово-Лежачи. Господин Старовойт заявил, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Ранее сегодня, 8 января, обстрелу подвергся приграничный с Украиной Шебекинский городской округ Белгородской области. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы, повредив кровлю.

В последний раз губернатор Курской области сообщал об обстреле территории региона 29 декабря. Тогда под минометный обстрел со стороны Украины попали село Гуево в Суджанском районе и поселок Теткино. От падения снарядов пострадали несколько домов. В связи с продолжающимися обстрелами в Курской области был продлен повышенный уровень террористической опасности.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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