Utair в феврале запустит рейсы из Челябинска в Тюмень

Авиакомпания Utair в феврале начнет летать из Челябинска в Тюмень, сообщило министерство дорожного строительства и инфраструктуры Челябинской области. Рейсы будут выполняться с 11 февраля по субботам. Маршрут включен в перечень субсидируемых направлений — софинансировать полеты будут федеральный и региональный бюджеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Также Utair 18 января ввел дополнительные рейсы из Сургута (ХМАО-Югра) в Самару и обратно, сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Теперь полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Билеты в продаже от 5185 руб.

По понедельника самолет будет вылетать из Сургута в 9:30, из Самары — в 21:50. По вторникам, четвергам и воскресеньям вылет из Сургута запланирован на 9:30, из Самары — на 21:00. Ранее авиакомпания Utair запустила прямой рейс из Сургута в Челябинск.

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Диана Сунагатуллина