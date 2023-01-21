Сибирь и Дальний Восток ждет в ближайшие дни волна холода

Аномальные морозы до –47...–53 °C придут в ближайшие дни в Амурскую и Кемеровскую области, Красноярский и Хабаровский края, Приморье, Якутию и другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам господина Вильфанда, в центральных и южных районах Красноярского края с 21 по 25 января ожидаются серьезные морозы до –40...–47 °C. В Томской области с 21 по 23 января температура может упасть до –35...–42 °C, в Кемеровской области и Хакасии — до –34...–41 °C. Это на 8–18 °C ниже климатической нормы. В Иркутской области в ближайшие пять дней морозы будут достигать –45...–53 °C.

«Это настоящая волна холода»,— заявил научный руководитель Гидрометцентра ТАСС.

Волна холода — опасное погодное явление, при котором температура ниже климатической нормы на 7°C и более в течение нескольких дней.

В Якутии 21–23 января температура упадет до –52..–56 °C, что на 10–16 °C ниже климатической нормы. В Хабаровском крае прогнозируются морозы до –44...–47 °C в ближайшие пять дней.

На Сахалине отклонение от нормы в течение пяти дней прогнозируется на уровне 7–10 °C (–27...–32 °C). В восточных районах Приморья столбик термометра упадет до –34...–39 °C. Волна холода с 21 по 25 января ожидает Амурскую область, где морозы будут достигнут –44...–51 °C. Это на 8–14 °C ниже нормы.

В Бурятии с 21 по 23 января температура упадет до –42...–43 °C, в Забайкалье — до –45...–52 °C. Такой температурный фон на 7–12 °C ниже нормы. «В общем, азиатская часть страны будет с очень холодной погодой в ближайшие дни»,— отметил господин Вильфанд.

Аномальные холода держатся в некоторых регионах страны с первых недель января.

Подробнее о холодной погоде в России — в материале «Ъ» «Ой, мороз дорос».