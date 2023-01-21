Варвара Грачева не смогла выйти в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Варвара Грачева проиграла Каролине Плишковой из Чехии в третьем круге Australian Open. Матч завершился со счетом 4:6, 2:6. Чешка в 1/8 финала сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaimi Joy, Reuters Фото: Jaimi Joy, Reuters

22-летняя Грачева занимает 97 место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой ассоциации. 30-летняя Плишкова — бывшая первая ракетка мира, у нее 16 титулов WTA.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на покрытии «хард» в Мельбурне. Действующая чемпионка — Эшли Барти, она завершила карьеру в 2022 году.

Леонид Уварчев