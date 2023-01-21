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Коммерсантъ FM
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Двух российских моряков оштрафовали в Норвегии за ношение одежды камуфляжной расцветки

Полиция провинция Финнмарк в Норвегии оштрафовала двух российских моряков за ношение зимней одежды, «которую легко можно было принять за военную форму», сообщила газета Dagbladet. На ней присутствовала нашивка с надписью «Россия» и флагом страны. Прокуратура при этом подтвердила, что ношение одежды камуфляжной расцветки не запрещено.

Россияне сошли 12 января на берег в Киркенесе на северо-востоке страны. Полиция проводила в их отношении иммиграционную проверку. Моряков оштрафовали на 5 тыс. норвежских крон (больше $505) по статье 165 Уголовного кодекса Норвегии. Прокурор Мартина Месло заявила, что передвижение в камуфляжной одежде «можно принять за российскую военную форму». По ее мнению, это «может вызвать страх и создать дискомфорт… учитывая действия России и ситуацию в области безопасности».

Кроме того, прокурор отметила, что российские морские суда считаются Норвегией «угрозой безопасности» и им разрешено заходить только в три порта страны. По ее словам, это тоже стало основанием для штрафа.

Норвегия с октября 2022 года ограничила проход российских рыболовных судов в свои порты. Им разрешено заходить только в порты Тромсё, Киркенес и Ботсфьорд. Также судна подвергаются проверкам.

Леонид Уварчев

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