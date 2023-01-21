Бывший американский морпех погиб на Украине

Бывший военнослужащий спецназа военно-морских сил США Дэниэл Свифт погиб 18 января на Украине. Он вел боевые действия на стороне Киева. О смерти сообщил представитель американских военно-морских сил.

Господин Свифт служил морпехом США с 2005 года, в том числе в Ираке и Афганистане. В 2019 году он дезертировал из американской армии. «Мы не можем строить догадки, почему бывший моряк был на Украине»,— сказал представитель ВМС США (цитата по CNN).

Госдепартамент США подтвердил недавнюю гибель американского гражданина на Украине. Однако ведомство не предоставило никаких подробностей, объяснив это конфиденциальностью личной информации.

США призывают своих граждан не участвовать в боевых действиях на территории Украины. С момента начала российско-украинского конфликта сообщалось о гибели нескольких американцев, которые участвовали в боях на стороне Киева.

Как страны Запада поддерживают Украину — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев