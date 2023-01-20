Врио главы Нацполиции Украины назначен Иван Выговский

Иван Выговский, с 2021 года занимавший должность начальника Главного управления Национальной полиции Украины, назначен врио главы ведомства. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит запрещенной и экстремистской Meta) Нацполиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Выговский

Фото: Национальная полиция Украины Иван Выговский

Фото: Национальная полиция Украины

«С сегодняшнего дня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выговский будет временно исполнять обязанности главы Национальной полиции Украины»,— говорится в сообщении ведомства.

С 2019 года данный пост занимал Игорь Клименко, 18 января 2023 года назначенный заместителем министра внутренних дел Украины и исполняющим обязанности главы МВД. Перевод господина Клименко в МВД произошел в связи с гибелью министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в авиакатастрофе.

Андрей Сапожников