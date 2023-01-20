В Петербурге начали действовать новые правила компенсации расходов по квартплате

В Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила компенсации расходов по квартплате для льготников. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Горожане начнут получать компенсации, исходя из фактических расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг. Раньше ее рассчитывали по усредненному показателю, однако теперь средства будут компенсировать индивидуально. В зависимости от льготной категории ее сумма составит 30%, 40% или 50%. С их полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге запустили онлайн-калькулятор для проверки стоимости ЖКУ.

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