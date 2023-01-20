Курс рубля выглядит противоречиво

Перспективы рубля в новом году остаются загадкой для экономистов: банки делятся взаимоисключающими прогнозами. Так, например, Промсвязьбанк считает, что российская валюта ослабнет к концу года до 80 руб. за доллар, объясняя это последствиями нефтяного эмбарго и потолка цен на энергоносители. С этим солидарны коллеги из Альфа-банка, которые называют ослабление рубля трендом 2023-го. А Росбанк, напротив, полагает, что на валютный рынок станет влиять Минфин, который не допустит серьезных колебаний, и в результате через год доллар, как и сейчас, будет стоить около 68 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так чьи аргументы звучат убедительнее? Главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин уверен, что пока доводов в пользу укрепления доллара больше: «Рубль скорее обречен слабеть. В моем понимании дефициты федерального бюджета будут давить. То есть даже если их будут финансировать за счет Фонда национального благосостояния, почти наверняка объем недополученных средств окажется существенно больше, чем то количество валюты, которое можно будет продать из ФНБ. Насколько я помню, Минфин располагает порядка 300 млрд юаней. Это по нынешнему курсу не более 3,3 трлн руб. Дефицит же принятого и явно неисполнимого бюджета в том виде, в котором он уже сейчас действует, в базовом варианте составит 5 трлн руб.

При этом доходы от энергоресурсов будут немаловажными, но не критичными. Многие привыкли упрощать, скажем, решение этой задачи, предполагая, что расходные обязательства как минимум не сокращаются, и у нас есть только перемены в доходах. Но это не так, каждый год и каждый бюджет, пересматривавшийся неоднократно в процессе исполнения даже в спокойные годы, показывают, что расходные обязательства могут меняться. В последнее время они в основном росли.

Кроме того, важный момент заключается в том, что сырьевые доходы — это не только производная от цен. То, что мы увидим после вступления второй части пакета санкций, может оказаться еще менее приятным. Дело в том, что у российской нефти сейчас есть возможность быть отправленной, скажем, на азиатские рынки всего лишь с потерей времени и увеличением дисконта. У нефтепродуктов, боюсь, такой возможности может не быть. Тот объем, который европейцы брали из России, просто в Азии не нужен.

Что-то будет меняться в нефтепереработке, а это сразу другой комплекс налогов, в том числе акцизы. Там много переменных, которые начинают оказывать влияние на федеральный бюджет в размере триллионов рублей».

Для сглаживания валютных колебаний в этом году Минфин запустил новое бюджетное правило. ЦБ, который прежде совершал валютные интервенции в долларах и евро, теперь из-за санкций будет проводить операции с юанем. У этого механизма есть свои риски, пояснил экономист Николай Корженевский:

«Курсообразование в любом случае в значительной степени зависит от ситуации с платежным балансом. У нас в этой части в живых осталась по большому счету только торговля. И, да, пока так или иначе мы видим, что экспорт в стоимостном выражении падает, и в первую очередь из-за того, что цены на нефть в целом на глобальном рынке снизились, а дисконт на российскую нефть увеличился. Мы наблюдаем, какая часть выручки возвращается в страну, о каких ценах рапортуют сами компании, и, конечно, это определяет предложение в долларах, евро или в нетоксичных валютах внутри России. Дальше все понятно: меньше предложение, и, соответственно, выше цена. Что касается юаня, то он пока работает нормально, но здесь есть совершенно очевидный риск — это вопрос новых санкций.

Российский валютный рынок, все эти операции и интервенции оказались в специфической ситуации.

Сам ЦБ не может проводить интервенции ни в долларе, ни в евро, он оперирует в паре юань-рубль. Дальше предполагается, что коммерческие банки уже дальше устанавливают равновесие через все остальные валютные пары, сами торгуют евро и доллар к юаню, и таким образом рынок балансирует. Такая интересная конструкция, которая, конечно, будет подвержена шокам».

После возобновления работы бюджетного правила аналитики Sber CIB спрогнозировали, что курс доллара до конца января может упасть до 65 руб. Во Freedom Finance Global допустили и более сильное укрепление российской валюты, по их мнению, во второй половине января курс доллара может опуститься вплоть до 60 руб.

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Иван Якунин