Василеостровский суд Петербурга оставил под стражей художницу Сашу Скочиленко

Василеостровский суд Санкт-Петербурга отказался изменить меру пресечения художнице Саше Скочиленко, обвиняемой в дискредитации ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Суд также отклонил ходатайство защиты о возврате дела в прокуратуру, передает 20 января корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На заседании художница вновь упомянула о своих проблемах со здоровьем отметив, что ее состояние в СИЗО значительно ухудшилось. Все диагнозы подтверждены медицинскими справками, однако суд счел их недостаточными. Напомним, что у госпожи Скочиленко целиакия (генетически предрасположенная непереносимость глютена), которая предполагает строгую диету. Адвокат Яна Неповинова отметила, что документы указывают в том числе на риски отеков сердца.

Во время дачи показаний художница заявила, что не оспаривает факт вкладывания листовок на место ценников в супермаркете, однако подчеркнула, что написанное для нее «не являлось заведомо ложной информацией».

«Содержание моих показаний будет относиться к каждому из пяти написанных мною текстов. Для опровержения всего комплекса псевдодоказательств, которые «доказывают» мою виновность, я прошу приобщить филологическую экспертизу, которую сделала в соответствии с запросом моих адвокатов и в соответствии с законом РФ специалист в области филологии Светлана Викторовна Друговейко-Должанская. Выводы эксперта помогут дать суду правильную оценку моих действий»,— сказала госпожа Скочиленко.

Суд удовлетворил ходатайство о приобщении независимой лингвистической экспертизы по материалам дела. Представитель обвинения свои доводы не озвучила, сославшись на то, что ее рабочий день завершен. Следующее заседание назначено на 15 февраля. Депутат ЗакСа от «Яблока» после заседания назвал суд над художницей политическим преследованием, цель которого — «запугать всех».

Александру Скочиленко задержали в Санкт-Петербурге 11 апреля по подозрению в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. По версии следствия, девушка меняла ценники в магазинах на листовки с информацией о событиях на территории Украины. По части 2 статьи 207.3 УК РФ ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Следствие квалифицирует поступок госпожи Скочиленко как тяжкое преступление.

О деле Александры Скочиленко подробнее читайте в материале «Ъ» «Питерскую художницу арестовали за фейки об армии».

Надежда Ярмула

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