В 2023 году воронежские власти планируют капремонт 471 многоквартирного дома за 6,7 млрд рублей

Фонд капитального ремонта Воронежской области в 2023 году планирует провести 1,5 тыс. видов работ в 471 многоквартирном доме на общую сумму 6,74 млрд руб. Об этом на пресс-конференции рассказал директор ФКР Олег Тепляков. По его словам, одним из приоритетных видов работ станет замена 933 лифтов в 280 домах.

Господин Тепляков также рассказал, что в 2023–2025 годах предварительный план подразумевает 5,2 тыс. видов работ в 1,2 тыс. домах. Их стоимость составляет 13,4 млрд руб.

В 2022 году ФКР выполнил 1,9 тыс. видов работ в 436 домах на 3,4 млрд руб. В том числе было заменено 206 лифтов в 72 домах. Собираемость взносов на капремонт составила 100,8%. «Это достигалось за счет совместной работы фонда с органами местного самоуправления по претензионной деятельности. Например, было подано 13,7 тыс. заявлений о взыскании задолженности на 319 млн руб.»,— пояснил Олег Тепляков.

В конце года облправительство приняло программу капремонта на 2023-2052 годы взамен документа 2014-2044 годов. Причиной стала невозможность выполнения старой программы в намеченные сроки из-за необъективной оценки требуемых работ и средств: она основывалась на нормативных сроках ремонта без учета объективной необходимости. Изначальный документ предполагал капремонт не менее чем 9 тыс. домов общей площадью свыше 41 млн кв. м. По новой программе за 30 лет в регионе работы затронут 9,1 тыс. домов общей площадью 46,1 млн кв. м.

Руководитель областного департамента ЖКХ и энергетики Максим Зацепин на пресс-конференции пояснил, что при формировании предыдущей программы «никто никогда не видел этих домов, не выезжал на места»: «Мы провели обследование, актуализировали программу, привели к той сумме, которую реально собираем. Сейчас на каждый дом имеет свой паспорт с фото- и видеофиксацией. В первую трехлетку включили самое необходимое».

Господин Зацепин отметил, что сделан «титанический труд». По его словам, в 2022 году в России было более 54 регионов с неисполнимыми программами. На «сегодняшний момент» таких субъектов уже порядка 65, оценил он. «У каждой программы есть определенный жизненный цикл. В любом случае каждые 15–20 лет даже самая выверенная программа будет актуализироваться. ФКР существует почти десять лет»,— рассказал глава ведомства. Максим Зацепин добавил, что документ будет дополняться, так как постоянно строятся новые дома.

Подробнее об изменении программы капремонта читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Жилье пошло на новый срок».

Александр Прытков