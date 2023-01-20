В Госдуме рассмотрят вопрос о сохранении пенсионных выплат на период мобилизации

Поскольку мобилизованные военные пенсионеры—участники боевых действий на Украине «заслужили особое к себе отношение», им могут продолжить выплачивать пенсию, заявил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Вопрос об этом прорабатывает рабочая группа по СВО в парламенте.

«Эти люди должны получать и денежное содержание, и назначенную им пенсию… В Минобороны нас поддерживают»,— цитирует депутата пресс-служба «Единой России».

Ветераны боевых действий и семьи погибших военных также могут быть включены в число льготных категорий граждан, которые смогут претендовать на бесплатную юридическую помощь.

20 декабря 2022 года была сформирована рабочая группа по вопросам мобилизации и СВО, в которую вошли члены Федерального собрания и провластные журналисты и активисты. На период мобилизации выплата пенсий для участников боевых действий приостанавливается.