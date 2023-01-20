В Курской и Белгородской областях продлено действие уровня повышенной террористической опасности

В Белгородской и Курской областях продлили высокий, «желтый» уровень террористической опасности, рассказали главы регионов Вячеслав Гладков и Роман Старовойт. Режим будет действовать до 4 февраля 2023 года.

При установлении такого уровня террористической опасности гражданам рекомендуется проявлять бдительность при нахождении на улице, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, напомнили в правительствах регионов.

Желтый уровень опасности действует в обоих областях с начала апреля и постоянно продлевается. Кроме того, с октября в Белгородской и Курской областях введен средний уровень реагирования.

Что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова