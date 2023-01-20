В Свердловской области возбудили уголовного дело после высадки детей из автобуса

В Каменск-Уральском (Свердловская область) возбудили уголовные дело после высадки из общественного транспорта двух детей — 10-летней девочки и семилетнего мальчика, у которых якобы не прошла оплата по проездным документам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сообщается, что кондуктор одного из маршрутных автобусов высадила малолетних пассажиров, когда на улице был сильный мороз. После этого дети были вынуждены ждать на остановке следующий общественный транспорт, чтобы добраться до дома. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В прокуратуре Каменска-Уральского напомнили, что с мая 2021 года детей и подростков до 16 лет, которых не сопровождают взрослые, нельзя высаживать из общественного транспорта даже в случае неоплаты проезда.

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