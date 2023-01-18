В Каменске-Уральском силовики устроили проверку из-за высадки детей из автобуса

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после сообщений СМИ, что двух детей семи и десяти лет высадили из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. По предварительным данным, причиной стали недействительные проездные детей.

В прокуратуре отметили, что с мая 2021 года детей и подростков до 16 лет, которых не сопровождают взрослые, нельзя высаживать из общественного транспорта даже в случае неоплаты проезда.

По итогам прокурорской проверки при наличии оснований компания-перевозчик будет привлечена к ответственности.

Ранее в Екатеринбурге по требованию главы СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело из-за того, что двух мальчиков из Курганской области не пустили в автобус до Шадринска.

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