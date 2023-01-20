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С бывшего заместителя главы Нижнего Новгорода взыскали 17 млн рублей взятки

Нижегородский райсуд удовлетворил гражданский иск прокурора Московского района, признав незаконной сделкой передачу взятки в размере 17 млн руб. бывшему заместителю главы городской администрации Владимиру Привалову.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В 2021 году бывшего чиновника осудили на восемь лет лишения свободы за получение через посредников денег от Мамуки Лосаберидзе. В 2012-2013 годах он получал контроль над муниципальным комбинатом ритуальных услуг и намеревался строить крематорий в Нижнем Новгороде – по его показаниям, за содействие в похоронном бизнесе наличные систематически передавались руководству городской администрации через доверенных коммерсантов Сергея Муравлева и Юрия Гришина (они также были осуждены, как посредники). За показания на бывшего сити-менеджера, уехавшего в США Олега Кондрашова, и его заместителя Привалова уголовное дело в отношении самого взяткодателя было прекращено.

В гражданском процессе Мамуку Лосаберидзе привлекли соответчиком по иску прокуратуры. Однако сумма взятки в итоге была взыскана только с Владимира Привалова. Отбывающий наказание в колонии строгого режима чиновник возражал против иска, утверждая, что он никаких взяток не получал, а Олег Кондрашов с лихвой вернул «инвестору» сумму в размере 24 млн руб. – поэтому материально отвечать должен только Мамука Лосаберидзе. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в возврате более крупной суммы наличными и заключается особенность этих взаимоотношений, которые суд признал коррупционными.

Адвокаты Владимира Привалова сообщили, что решение о взыскании 17 млн руб. будет обжаловано в апелляционном суде. Добавим, что по приговору уголовного суда бывшего замглавы администрации наказали не только сроком, но и штрафом в размере 170 млн руб.

Иван Сергеев

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