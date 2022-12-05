Взяточно-возвращательное движение

В Нижегородском райсуде продолжилось разбирательство по заявлению прокуратуры о взыскании 17 млн руб. взятки с бывшего заместителя главы городской администрации Владимира Привалова. Соответчиком привлечен и предприниматель Мамука Лосабердизе. Осужденный за эту взятку чиновник не только отрицает получение денег, но и попросил взыскать всю сумму с инвестора Лосаберидзе. Владимир Привалов рассказал, как коммерсант в 2015 году нападал на машину главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, угрожая и требуя вернуть деньги. Защита Олега Кондрашова подтвердила, что бывший мэр под давлением передал Мамуке Лосаберидзе требуемые 24 млн руб., так как не мог связаться с арестованным заместителем и прояснить конфликтную ситуацию. Суд попробует выяснить, не было ли между коммерсантом и бывшими чиновниками каких-либо иных договорных отношений, кроме коррупционных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При избрании Олегу Кондрашову депутаты вручили статуэтку капитана, но он доплыл до импичмента в гордуме и вынужденной эмиграции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ При избрании Олегу Кондрашову депутаты вручили статуэтку капитана, но он доплыл до импичмента в гордуме и вынужденной эмиграции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В судебном процессе по делу о взыскании 17 млн руб. с бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода Владимира Привалова заслушали мнения сторон. Прокурор Московского района требует взыскать в госбюджет фигурировавшую в уголовном деле сумму взятки с осужденного чиновника. Так как Гражданский кодекс РФ в подобных случаях налагает ответственность на обе стороны криминальной сделки, суд привлек соответчиком и взяткодателя Мамуку Лосаберидзе, которого в уголовном деле следствие сделало свидетелем против чиновников.

В прошлом году Владимир Привалов был осужден на восемь лет лишения свободы со штрафом 170 млн руб.— Московский райсуд признал его виновным в получении взятки через посредника. По приговору, чиновник неоднократно в 2012–2013 годах неоднократно получал деньги наличными за содействие Мамуке Лосаберидзе в организации похоронного бизнеса в Нижнем Новгороде и выделение земли под строительство крематория. Бывший глава администрации Олег Кондрашов, которого следствие также считает получателем взяток, в 2018 году уехал лечить коленные суставы в США за два месяца до возбуждения уголовного дела и остался там.

В гражданском процессе осужденный Владимир Привалов назвал требования о взыскании 17 млн руб. необоснованными. По словам бывшего чиновника, в иске прокурора говорится о том, что он договорился с Мамукой Лосаберидзе о взяточничестве в феврале 2012 года.

Владимир Привалов заметил, что тогда он не был знаком с этим человеком и впервые встретился с ним в ресторане «Ла кантинетта» в июле 2012 года, а в феврале инвестор наедине встречался только с Олегом Кондрашовым.

«О чем они говорили, неизвестно, но я Лосаберидзе увидел и познакомился с ним только через пять месяцев. Дата указана неверно, никакой сделки между нами не было, и иск я считаю незаконным. Второй момент: в приговоре указано, что 17 млн я якобы потратил на собственные нужды. Однако ни следствие, ни прокуратура не предъявили ни одного доказательства, что я эти деньги на что-то потратил. Покажите мне, где эти деньги?» — рассказал Владимир Привалов по видеоконференцсвязи из колонии.

По показаниям Мамуки Лосаберидзе, в связи с тем, что чиновники не выполнили своих обещаний по содействию в похоронном бизнесе, Олег Кондрашов в Москве вернул ему 24 млн руб. наличными, из которых 17 млн — сумма ранее переданных взяток, а 4 млн — компенсация вложений инвестора в Комбинат ритуальных услуг населению, управлявший городскими кладбищами. Владимир Привалов рассказал, что испуганный Олег Кондрашов вернул Мамуке Лосаберидзе крупную сумму денег спустя неделю после нападения на косе Гребного канала 14 июля 2015 года, которое было зафиксировано на видео.

«Они были вшестером на двух машинах, в том числе Лосаберидзе с братом и племянником, начальник службы безопасности Олега Сорокина (бывший глава МСУ города, конфликтовавший с Олегом Кондрашовым.— «Ъ»). Они зажали с двух сторон автомобиль Кондрашова, выехав на встречную полосу под команду: "Блокируем!" Лосаберидзе, по сути, ворвался в его автомобиль, высадив охранника и водителя, и угрозами требовал вернуть деньги. Мне абсолютно ясно, что Лосаберидзе получил с Кондрашова эти деньги путем прямого вымогательства, говоря, что ему известно, где живет он и его семья. Если вы, ваша честь, считаете, что эти деньги носят какой-то преступный характер, то эти 17 млн находятся не у меня. Они у Лосаберидзе, и с него нужно их взыскивать в доход государства», — сообщил Владимир Привалов.

Адвокат Анна Фомина, представляющая интересы заочно арестованного в России Олега Кондрашова, подчеркнула, что тот вообще не был извещен следствием о возбуждении уголовного дела.

«Мы поддерживаем позицию Владимира Привалова, требование к нему о взыскании 17 млн взятки необоснованно. Еще в 2015 году на стадии предварительной проверки Мамука Лосаберидзе утверждал, что ему были возвращены деньги в общей сумме 24 млн руб. После психологического давления, сопряженного с вымогательством, Олег Кондрашов передал их именно в качестве возмещения», — сообщила адвокат бывшего главы администрации Нижнего Новгорода.

Отвечая на вопросы судьи, Анна Фомина пояснила, что разговор Олега Кондрашова в машине с Мамукой Лосаберидзе был «понятийным»: коммерсант грубо требовал у главы свои расходы и деньги, которые якобы передал через посредников его заместителю Владимиру Привалову. Однако Олег Кондрашов в то время не мог связаться со своим заместителем и выяснить, о каких деньгах идет речь, так как Владимир Привалов сидел в СИЗО по первому уголовному делу о продаже акций ТЭК-НН.

Поэтому мэр, опасаясь за себя и свою семью с грудным ребенком, согласился отдать 24 млн руб. Мамуке Лосаберидзе, но сказал ему, что они вернутся к этому разговору и деньгам после того, как заместитель освободится и они вместе выяснят все обстоятельства.

Адвокат господина Лосаберидзе сообщил, что опираться надо не на показания коммерсанта, а на приговор по уголовному делу, признавший бывшего чиновника взяточником. «Говорить о том, кто кому и сколько денег возвращал, неуместно, это не основано на приговоре. Прошу вынести решение по закону и на усмотрение суда», — попросил представитель второго ответчика.

По его словам, Мамука Лосаберидзе сейчас, вероятно, отсутствует в РФ. Однако судья Лилия Вахомская попросила адвоката выяснить, не было ли у коммерсанта каких-либо иных обязательств по возврату ему денег, кроме взяток.

Решение по иску прокурора может быть вынесено в конце декабря. Что касается Олега Кондрашова, как выяснил «Ъ-Приволжье», судебные органы США, ранее рассмотрев ходатайство Генпрокуратуры, отказались выдавать его в Россию из-за допущенных нарушений. Он не был уведомлен об уголовном преследовании, кроме того, в 2018 году силовики направили множество запросов в группу компаний «Пир», выясняя, оплачивает ли она его проживание в США. Адвокаты Олега Кондрашова представили это как давление на бизнес.

Российская сторона обжаловала отказ в экстрадиции, но апелляционная инстанция в США оставила его в силе, и бывшего нижегородского мэра исключили из розыскных списков Интерпола.

Роман Кряжев