В Сочи сотрудников госкомпании подозревают в хищении 170 млн рублей при капремонте дорог

В Сочи сотрудников государственной компании, выполнявшей капремонт автодорог, подозревают в хищении около 170 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При исполнении двух госконтрактов на капитальный ремонт дорог в Лазаревском и Адлерском районах сотрудники государственной компании внесли в акты ложные сведения по объему фактически выполненных работ. В итоге они причинили ущерб в 170 млн руб. Кроме того, полицейские установили, что руководители и сотрудники учреждения присвоили 22 единицы специализированной дорожной техники, предназначенной для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.

В отношении руководителей и сотрудников госпредприятия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время ведется предварительное следствие.

В хищении 144 млн руб. также подозревают «Дагомысское ДРСУ», которое выполняло ремонт дороги на подъезде к с. Харциз Первый. Должностные лица компании внесли в акты о приемке выполненных работ заведомо ложные сведения об объемах фактически выполненных работ.

Татьяна Ручкина

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