По Крымскому мосту возобновили движение машин

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

«Сегодня в 16:05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами»,— отметили в ведомстве.

Движение по мосту планировалось закрыть с 13 до 18 часов. Как и ранее, ремонтные работы удалось завершить на несколько часов раньше. В «Росавтодоре» отмечали, что ограничения связаны с демонтажем четвертого поврежденного пролета левой стороны автодорожной части моста.

Татьяна Ручкина

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