Президент Швейцарии заявил о давлении по вопросу передачи Украине замороженных российских активов

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна ощущает давление международного сообщества, требующего вовлечения всех государств в процесс передачи замороженных российских активов Украине. По его словам, законодательство конфедерации не позволяет швейцарским властям «просто взять» и передать замороженные средства украинской стороне — даже если это правильно с моральной точки зрения.

«Если вы хотите дать эти деньги Украине, вам нужны соответствующие международные и национальные правовые корректировки»,— описал ситуацию господин Кассис в интервью Tages-Anzeiger. По его оценке, проведение процедуры отчуждения замороженных средств потребует общенационального референдума.

Ранее швейцарские власти активно критиковали вариант передачи замороженных российских активов Украине, расценивая его как подрывающую институт частной собственности меру. 23 декабря 2022 года Сенат Конгресса США одобрил изъятие российских активов в пользу Украины, включив соответствующую поправку в проект федерального бюджета на 2023 год.

О позиции Швейцарии — в материале «Ъ» «Идентификация Берна».

Андрей Сапожников