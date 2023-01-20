На Украине погиб 23-летний учитель физкультуры из Свердловской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб, исполняя свой воинский долг, на 24 году жизни погиб житель Красноуфимского округа (Свердловская область) Олег Филиппов, сообщил глава округа Олег Ряписов. Простились с погибшим в деревне Марийский Усть-Маш 19 января.

«Почтить память воина прибыли представители военного комиссариата, воинской части, администрации Красноуфимского округа, общественных организаций. Добрыми словами помянули своего земляка и односельчане»,— написал Олег Ряписов.

До участия в спецоперации Олег Филиппов преподавал физическую культуру в школе села Средний Бугалыш. «Добровольцем на службу туда, где опаснее, где тяжелее было принято в трудные для нашей страны времена. Родные, друзья, коллеги, ученики, земляки — все мы будем помнить твои голубые глаза и солнечную улыбку»,— написали в группе школы.

Напомним, сегодня в Свердловской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции ветераном полиции из Асбеста. На СВО он отправился добровольцем. У погибшего остались жена, сын и мать.

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Диана Сунагатуллина