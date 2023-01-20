Рыбинск планирует получить миллиард рублей на ремонт теплосетей

ООО «Рыбинская генерация» планирует войти в программу Минстроя по ремонту теплосетей и получить 1 млрд руб. на эти цели, сообщил назначенный гендиректором компании Виктор Тамаров. По словам господина Тамарова, из 227 км сетей «Рыбинской генерации» 167 км имеют износ более 80%, ещё 20 километров — 70-80%. 1 км типовой сети в среднем стоит 65 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

«Мы сейчас вместе с городом, вместе с губернатором прорываемся в программу Минстроя, чтобы из тех денег, которые будут выделяться, 1 млрд руб. получить себе. Сейчас идет согласование участков, протяженности, диаметра и стоимостей к этим работам. Мы надеемся максимум взять и максимум сделать в ближайшие два года. И точечно участки поправим»,— рассказал гендиректор «Рыбинской генерации».

Планы по обновлению сетей связаны с возвращением теплоэнергетического комплекса Рыбинска из концессии в муниципальную собственность. МУП «Теплоэнерго» было передано в концессию ПАО «ТГК-2» в 2019 году, в 2022 году созданное на базе МУПа ООО «Рыбинская генерация» было продано муниципальному предприятию Рыбинска «Дорожно-эксплуатационное строительство» за символическую сумму в 70 тысяч рублей.

В июле 2022 года «Ъ-Ярославль» рассказывал, что на этапе подготовки находилась заявка в Фонд национального благосостояния на 1,5-2 млрд руб. на ремонт сетей в Рыбинске.

Алла Чижова

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