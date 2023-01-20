Участок КАД между ЗСД и Парашютной улицей трижды перекроют в ночь с 23 на 24 января

Монтажные работы в ночь с 23 на 24 января несколько раз перекроют движение по внутреннему кольцу КАД на севере Санкт-Петербурге. Между развязками ЗСД и Парашютной улицей будут устанавливать металлическую П-образную опору над проезжей частью, предупредили водителей в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Опора возводят в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной улицей проектируемой дороги к аэродрому «Левашово». Их выполняет АО «АБЗ-Дорстрой» по заказу ООО «Газпром инвест». Движение на 12-м километре КАД полностью будут перекрывать с 01:30 до 01:45, с 02:30 до 02:45 и с 03:30 до 03:45 24 января.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что оператор ЗСД повысил тарифы для обладателей транспондеров.Тарифы при оплате наличными и банковской картой при этом не изменятся.

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