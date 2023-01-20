Оператор ЗСД повысил тарифы для обладателей транспондеров

Компания «Магистраль Северной столицы», управляющей Западным скоростным диаметром (ЗСД), подняла тарифы на транспондеры с 1 февраля. Тарифы при оплате наличными и банковской картой при этом не изменятся, сообщили в пресс-службе компании.

Так, базовый дневной тариф «Транспондер» на участке от КАД до набережной Макарова вырастет с 237 до 258 рублей. Проезд по участку КАД Юг до КАД Север — с 375 до 408 рублей. Проехать по участку КАД Юг — Белоостров составит 428 рублей вместо 393.

«Изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 48% до 44% в сравнении с Базовым тарифом. Таким образом, Базовый тариф "Транспондер" будет все также привлекателен для пользователей электронных устройств»,- говорится в сообщении пресс-службы компании-оператора.

Последний раз тарифы для проезда по ЗСД оператор повышал в марте 2022 года. Дополнительные доходы от роста тарифов МСС оценил в 1 млрд рублей за год.

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