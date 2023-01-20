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Коммерсантъ FM
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Аналитики ПСБ допустили ослабления рубля до 75–80 руб./$ к концу года

Во второй половине 2022 года рост мировой экономики возобновится, однако курс рубля ослабнет по отношению к доллару до 75–80 руб./$ к концу 2023-го, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Предполагается, что Минфин начнет наполнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) за счет закупки юаней.

«При благоприятной конъюнктуре нефтегазовые доходы бюджета сверх базовых отправляются в ФНБ, а при негативной из-за низких нефтегазовых доходов ресурсы ФНБ тратятся для пополнения бюджета»,— поделился бюджетным прогнозом аналитический отдел ПСБ в своем Telegram.

Перспективы улучшения конъюнктуры нефтегазового рынка аналитики связывают также с увеличением активности в Китае. «По нашим оценкам, продажи юаней будут проходить большую часть первого полугодия, поддерживая стабильность курса в диапазоне 68–72 руб./$»,— считают в ПСБ.

С декабря 2022 года фиксируется ослабление российской валюты: курс рубля достиг минимальных значений с весны. В ЦБ подобную динамику связывают с сокращением валютной выручки экспортеров и увеличением спроса на валюту со стороны участников торгов.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Андрей Сапожников

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