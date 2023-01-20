Renault представил созданные искусственным интеллектом концепт-кары

Компания Renault представила созданные искусственным интеллектом концепт-кары, посвященные 30-летию модели Twingo.

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Как заявляет французский автопроизводитель, в рамках проекта #ReinventTwingo, все желающие смогут с помощью технологий искусственного интеллекта создать свой вариант культовой модели. Затем Renault выберет лучший проект и воплотит его в жизнь силами заводских специалистов.

В качестве примера марка представила несколько проектов, созданных искусственным интеллектом для автопроизводителя. Участникам конкурса предложено использовать сервисы Midjourney, Stable Diffusion и DallE, которые генерируют изображения на основе текстового описания.

Напомним, модель Renault Twingo выпускается с 1992 года. За прошедшие 30 лет было представлено три поколения малолитражки, последнее из которых унифицировано со Smart Fortwo и Smart Forfour и выпускается с 2014 года.

Максим Вершинин