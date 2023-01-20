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КГБ Белоруссии признал музыкальную группу Tor Band экстремистским формированием

Комитет госбезопасности Белоруссии признал экстремистским формированием музыкальный коллектив Tor Band, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт белорусского МВД.

«Группа граждан, объединенных в музыкальный коллектив под названием Tor Band в составе Головач Д.В., Бурло Е.В., Яремчик А.К., Головач Ю.А., осуществляет экстремистскую деятельность»,— говорится в сообщении ведомства.

Tor Band была создана в городе Рогачеве Гомельской области в 2017 году. «Музыкальная группа, рожденная в недрах Беларуси. Играем честное музло!» — характеризует себя Tor Band в сообществе музыкального коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

В ходе массовых протестов несогласных с официальными итогами президентских выборов в 2020 году группа выступила в поддержку белорусской оппозиции. В частности, она должна была принять участие в оппозиционном митинге в парке Дружбы народов на площади Бангалор, который впоследствии был отменен.

Эрдни Кагалтынов

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