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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Промсвязьбанк расширил линейку современных продуктов для малого и среднего бизнеса. Речь о премиальной карте Mir Supreme Business платежной системы «Мир». Ее основное преимущество — отсутствие лимитов на снятие и внесение наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров. Также ее держателям доступна бонусная программа авиакомпании S7 и премиальная программа страхования путешественников с покрытием до $100 тыс. в год. Бизнес-карта Mir Supreme выпускается бесплатно. Заказать ее можно в любом отделении Промсвязьбанка.

По данным Банка России, расширенные сбережения домохозяйств за ноябрь выросли на 1,3 трлн руб. В их структуре банковские депозиты заняли почти половину — 49%, наличные — четверть, акции и паи — 10%, страховые и пенсионные накопления — 8%, эскроу-счета — 5%, долговые ценные бумаги — 3%, а деньги на брокерских счетах — менее 1%.

Экономисты Credit Suisse оценили шансы на появление новой валюты-гегемона. Они рассмотрели три сценария для мировой финансовой системы при постепенной утрате позиций долларом. Появление новой мировой валюты маловероятно, сочли в Credit Suisse. Одной из причин такого вывода они назвали геополитическую обстановку, которая не способствует доверию между странами.

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