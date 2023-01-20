В Самарской области врио министра подал встречное заявление в полицию на депутата

Врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев подал встречное заявление в полицию на депутата Самарского райсовета Самары и члена партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексея Митрофанова. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Господин Андреев ранее говорил, что депутат нанес ему удары по голове. Господин Митрофанов же обвинил врио министра в том, что тот напал на него первым и распылил в лицо газовый баллончик.

Во вторник вечером между Игорем Андреевым и Алексеем Митрофановым возник конфликт в кофейне «Корж», мужчины вышли на улицу. По информации Александра Хинштейна со ссылкой на депутата райсовета, врио министра ударил господина Митрофанова кулаком в лицо и распылил газовый баллончик. Сам господин Андреев утверждает, что обошелся без рукоприкладства и ограничился баллончиком.

После этого Алексей Митрофанов вызвал полицию и освидетельствовал свои травмы. Полиция начала проверку. Как сообщает Александр Хинштейн, сотрудники полиции назначили господину Митрофанову экспертное обследование. Также будет проведено обследование вреда здоровью Игоря Андреева.

Подробнее — в публикации «Ъ-Волга» «Чиновник и депутат не сошлись взглядами».

Ани Айвазян, Самара