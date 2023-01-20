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Коммерсантъ FM
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В Новосибирске победителей военно-спортивной игры наградят противогазами и защитными комплектами

Госучреждение Новосибирской области «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» разместило на сайте госзакупок два конкурса на поставку призов победителям регионального этапа военно-спортивной игры «Победа». Из материалов закупок следует, что наградить отличившихся участников организаторы планируют противогазами и общевойсковыми защитными комплектами (ОЗК).

Начальная (максимальная) цена 12 противогазов установлена в размере 90 тыс. руб. Такое же количество ОЗК оценено в 66 тыс. руб. Поставить товар победитель закупок должен будет с 13 февраля по 3 марта 2023 года.

На сайте «Юнармии» сообщается, что военно-спортивная игра «Победа» проводится в России более 20 лет и продолжает традиции «Зарницы». Она включает «комплекс просветительно-соревновательных мероприятий» по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. Конкурсная программа для всех этапов игры разработана и проводится совместно Министерством обороны РФ, движением «Юнармия» и КВЦ «Патриот».

Дарья Решетникова, Новосибирск

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