Продажи новых мотоциклов в России в 2022 году упали на 16%

В 2022 году россияне приобрели 15,5 тыс. мотоциклов, что на 15,9% меньше, чем в 2021-м. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, первые три месяца 2022 года число купленных россиянами мотоциклов шло по нарастающей и показывало положительную динамику, но затем рынок стал уходить в минус. Пиковое падение пришлось на май — количество приобретенной мототехники рухнуло примерно на 40%. Ситуация улучшилась летом, в сезон повышенного спроса, но осенью снова случилось падение. В декабре показатель сократился на 34%.

В «Автостате» подчеркнули, что поменялось и распределение по странам происхождения. Год назад доля производителей из Китая в сегменте мотоциклов составляла 31,9%. Теперь этот показатель вырос до 48,5%. Также увеличилась доля рынка индийских мотоциклов — с 13,3% до 15,1%. Доля новых японских и немецких мотоциклов в России упала более чем в два раза: японских — с 14,3% до 7,1%, немецких — с 15,4% до 6,8%.

Западные компании, включая автоконцерны, начали покидать российский рынок после начала военной операции на Украине. Например, Nissan передал свои активы российскому правительству за символический €1. По аналогичной схеме с российского рынка уже ушел Renault.

Дарья Эрозбек