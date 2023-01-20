БГТОиБ подал жалобу на решение суда о восстановлении на работе девяти музыкантов

Башкирский государственный театр оперы и балета подал апелляционную жалобу на решение Кировского райсуда Уфы, который в декабре 2022 года признал незаконным увольнение девяти из десяти артистов оркестра. Скрипачка театра Елена Галимова, которая также представляла интересы коллег в суде, сообщила «Ъ-Уфа», что истцы также намерены обжаловать решение. «Не все иски были удовлетворены и сумму компенсации за вынужденный прогул хотим увеличить», — отметила она.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2020 году по инициативе руководства театра сотрудники заключили срочный трудовой договор на два года. В августе прошлого года, по истечении срока действия документа, их уволили.

Музыканты просили суд признать срочный трудовой договор заключенным на неопределенный срок, а свое увольнение незаконным, восстановить их в должности, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, а также 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Судья Зульфия Рамазанова удовлетворила девять исков из десяти — кроме заявления бас-кларнетиста Алексея Микитова, потому что его срочный договор был расторгнут в 2017 году по соглашению сторон. Оглашая только резолютивную часть решения, госпожа Рамазанова обязала театр признать срочные договоры бессрочными, восстановить истцов в должности, выплатить им компенсацию за вынужденный прогул на общую сумму около 1 млн руб. и каждому по 5 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда.